Александр Цыбульский поздравил работников библиотек с профессиональным праздником

Дорогие работники библиотечной сферы! Уважаемые жители Архангельской области!Поздравляю вас с Общероссийским днём библиотек — праздником всех, кто любит книгу, ценит знания и приобщается к великому миру литературы.
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