Эндокринолог Калошина: худеющим надо спать не менее восьми часов в сутки

Худеющим рекомендуется спать не менее восьми часов в сутки, а также ложиться не позднее 23 часов. Об этом рассказала врач-эндокринолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Мария Калошина в интервью РИА Новости.
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