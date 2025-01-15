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Русский космонавт Иван Вагнер запускает космический конкурс для арабских читателей

Русский космонавт Иван Вагнер запускает космический конкурс для арабских читателей

Русский космонавт Иван Вагнер организовал конкурс с RT Arabic. Еженедельно публикуются фото Ближнего Востока космическим взглядом.

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