Polskie Radio 24: Кервиньский подписал договор о спутниках IRIS2

Министр МВД Польши Марцин Кервиньский и комиссар по обороне ЕС Андрюс Кубилюс подписали соглашение о включении Польши в проект спутниковой связи IRIS2, направленный на создание независимой системы безопасности для Европы.
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