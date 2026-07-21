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Царьград

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Polskie Radio 24: Кервиньский подписал договор о спутниках IRIS2

Polskie Radio 24: Кервиньский подписал договор о спутниках IRIS2

Министр МВД Польши Марцин Кервиньский и комиссар по обороне ЕС Андрюс Кубилюс подписали соглашение о включении Польши в проект спутниковой связи IRIS2, направленный на создание независимой системы безопасности для Европы.

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