Уголовник создал в колонии экстремистскую группу и стал фигурантом нового дела

В Приморье 45-летний заключенный Вадим Бойченко на территории Исправительной колонии №6 создал и возглавил ячейку запрещенной экстремистской организации АУЕ*, за что против него возбуждены два новых дела.
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