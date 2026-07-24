Юбилей российского детского центра «Детство»

Российский реабилитационный центр «Детство» в Ленинском городском округе отметил 25-летие В торжественном мероприятии, посвящённом юбилею, приняли участие директор Департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава РФ Рафаэль Шавалиев и глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии