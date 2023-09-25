Решетников признал, что ситуация с рублем требует сложных решений

АЛ

Александр Лагуткин

Так на Запад с 2016 года по разным каналам "утекло" более триллиона зеленых. О каком курсе рубля тут говорить? Отсюда и рост цен на всё, т.к цена приводится к цене за рубежом в долларах. Вон как наши барыги вскинулись и ввалили нам топливо по цене больше 70-ти! Чуть посев озимых не сорвали, рискуя устроить стране голод. Типа за рубежом цена выросла. Только этим уродам нужно напомнить, что за рубежом средняя зарплата порядка 3000 баксов, а не 300-400 как у нас. Да и недра, и ресурсы не этим сволочам принадлежат, даже по нашей колониальной конституции. Прихватили в свое время на чубайсовских залоговых аукционах. Похоже пришло время национализации основных стратегических отраслей экономики России в пользу Государства Российского, а не кучки обнаглевших от денег и безнаказанности уродов!.