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Решетников признал, что ситуация с рублем требует сложных решений

Решетников признал, что ситуация с рублем требует сложных решений

Ситуация с текущим курсом рубля требует гораздо более сложных решений, чем просто возврат продажи валютной выручки.

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Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Так на Запад с 2016 года по разным каналам &quot;утекло&quot; более триллиона зеленых.  О каком курсе рубля тут говорить?  Отсюда и рост цен на всё, т.к цена приводится к цене за рубежом в долларах.  Вон как наши барыги вскинулись и ввалили нам топливо по цене  больше 70-ти!  Чуть посев озимых не сорвали, рискуя устроить стране голод. Типа за рубежом цена выросла. Только этим уродам нужно напомнить, что за рубежом средняя зарплата порядка 3000 баксов, а не 300-400 как у нас.  Да и недра, и ресурсы не этим сволочам принадлежат, даже по нашей колониальной конституции.  Прихватили в свое время на чубайсовских залоговых аукционах.  Похоже пришло время национализации основных стратегических отраслей экономики России в пользу Государства Российского, а не кучки обнаглевших от денег и безнаказанности уродов!.
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