Основателя криптобиржи FTX задержали на Багамах по запросу США

Бизнес и финансы

Задержание бывшего гендиректора и основателя обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фридапровели «на основании засекреченного обвинительного заключения», написал в Twitter прокурор по южному округу штата Нью-Йорк Дэмьен Уильямс.