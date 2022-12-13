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Основателя криптобиржи FTX задержали на Багамах по запросу США

Основателя криптобиржи FTX задержали на Багамах по запросу США

Задержание бывшего гендиректора и основателя обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фридапровели «на основании засекреченного обвинительного заключения», написал в Twitter прокурор по южному округу штата Нью-Йорк Дэмьен Уильямс.

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