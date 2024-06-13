Собянин рассказал, как преобразится парк «Москворецкий»

В рамках благоустройства территории природно-исторического парка «Москворецкий» набережную Москвы-реки от МКАД до Строгинского моста, а также Большого и Малого строгинских затонов объединят в единую прогулочную зону.
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