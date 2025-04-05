КамАЗ — абсолютный лидер на рынке тяжелых грузовиков в России, но продажи машин сильно упали

По данным «Автостата», в марте текущего года в России было продано 3,9 тыс. новых тяжелых грузовиков (HCV, машин полной массой более 16 тонн) — на 10% меньше, чем в феврале текущего года и на внушительные 59% меньше, чем в марте 2024 года.