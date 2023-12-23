Песков заявил о готовности Путина к переговорам только для достижения целей СВО

РИАМО - 23 дек. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский президент Владимир Путин готов к переговорам по украинскому конфликту для достижения целей специальной военной операции (СВО), сообщает ТАСС.
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