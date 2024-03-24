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Заседание СБ ООН по теме агрессии НАТО против Югославии пройдет 25 марта

Заседание СБ ООН по теме агрессии НАТО против Югославии пройдет 25 марта

Запрошенное Российской Федерацией заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), посвященное 25-летию бомбардировок Североатлантического альянса Югославии, пройдет в понедельник, 25 марта.

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