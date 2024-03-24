Заседание СБ ООН по теме агрессии НАТО против Югославии пройдет 25 марта

Запрошенное Российской Федерацией заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), посвященное 25-летию бомбардировок Североатлантического альянса Югославии, пройдет в понедельник, 25 марта.
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