В Британии назвали "насмешкой" поездку Путина в КНДР

ИМ

Ильдус Мамлеев

Если реально договорятся, то можно будет наблюдать резкое продвижение "русских" частей в сторону Днепропетровска, а потом на Николаев и Одессу. Посмотрим какой в реальном бою, северо-корейский спецназ. Им не мешало бы набраться опыта в реальных боестолкновениях на Украине. Время всё покажет.