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В Британии назвали "насмешкой" поездку Путина в КНДР

В Британии назвали "насмешкой" поездку Путина в КНДР

Поездка Владимира Путина в Пхеньян впервые за последние 24 года является насмешкой над Западом, особенно на фоне недавнего мирного саммита по Украине, утверждает британский обозреватель Бен Тавенер.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Если реально договорятся, то можно будет наблюдать резкое продвижение &quot;русских&quot; частей в сторону Днепропетровска, а потом на Николаев и Одессу. Посмотрим какой в реальном бою, северо-корейский спецназ. Им не мешало бы набраться опыта в реальных боестолкновениях на Украине. Время всё покажет.
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14 час.
Eduard
Да и что? Англия давно колония Индии!
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14 час.

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