Поездка Владимира Путина в Пхеньян впервые за последние 24 года является насмешкой над Западом, особенно на фоне недавнего мирного саммита по Украине, утверждает британский обозреватель Бен Тавенер.
В Британии назвали "насмешкой" поездку Путина в КНДР
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИМ
Ильдус Мамлеев
Если реально договорятся, то можно будет наблюдать резкое продвижение "русских" частей в сторону Днепропетровска, а потом на Николаев и Одессу. Посмотрим какой в реальном бою, северо-корейский спецназ. Им не мешало бы набраться опыта в реальных боестолкновениях на Украине. Время всё покажет.
Ответить
14 час.
Eduard
Да и что? Англия давно колония Индии!
Ответить
14 час.
Свежие комментарии