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ФедералПресс

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Челябинская область взяла несколько наград федеральной премии «Промышленная робототехника»

Челябинская область взяла несколько наград федеральной премии «Промышленная робототехника»

КАЗАНЬ, 14 октября, ФедералПресс. На международном форуме «Цифровые дни Иннополиса» в Казани Челябинская область стала победителем в трех из шести номинаций федеральной премии «Промышленная робототехника».

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