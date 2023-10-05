Политический хаос и отставка Маккарти вызвали панику на Украине

Депутаты Рады называют катастрофой отставку Маккарти и уверяют, что в Киеве паника.В статье для Politico Вероника Мелкозерова пишет, что после отставки спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти украинские власти крайне обеспокоены выделением американской помощи в дальнейшем.
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