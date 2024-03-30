Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Подлость наших потухших звёзд". Поучения Пугачёвой удивили жителей России

"Подлость наших потухших звёзд". Поучения Пугачёвой удивили жителей России

В рунете шокированы поведением Аллы Пугачёвой, внезапно решившей выступить совестью нации. Алла Пугачёва прервала молчание по поводу теракта в "Крокус Сити Холле".

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Комментарии
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СЕРГЕЙ
Когда эту суку задаят?!
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3 час.
СВ
Сергей Васильевич
Она всегда врет и играет на публику, даже если она не права. Для нее внимание дороже правды и искренности. Подло.
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2 час.
Тамара Елисеева
Зачем нам писать бредни старой женщины? Умерла, так умерла. Не интересны её высказывания. Вот иноагентом если признают, то с удовольствием прочитаем.
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2 час.

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