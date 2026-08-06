Растет запрос на государственную поддержку со стороны кубанских предпринимателей

Елена Пистунова: «Наша задача — помогать развиваться уже действующим предпринимателям и растить новых» В нынешних экономических условиях запрос на государственную поддержку растет Исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова рассказала на пресс-конференции журналистам о старте приема заявок на бесплатные услуги для кубанских предпринимателей.
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