Растет запрос на государственную поддержку со стороны кубанских предпринимателей

Елена Пистунова: «Наша задача — помогать развиваться уже действующим предпринимателям и растить новых» В нынешних экономических условиях запрос на государственную поддержку растет Исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова рассказала на пресс-конференции журналистам о старте приема заявок на бесплатные услуги для кубанских предпринимателей.