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Аргументы недели

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Растет запрос на государственную поддержку со стороны кубанских предпринимателей

Растет запрос на государственную поддержку со стороны кубанских предпринимателей

Елена Пистунова: «Наша задача — помогать развиваться уже действующим предпринимателям и растить новых»   В нынешних экономических условиях запрос на государственную поддержку растет   Исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова рассказала на пресс-конференции журналистам о старте приема заявок на бесплатные услуги для кубанских предпринимателей.

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