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Мода и Шоу-бизнес

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Noize MC оштрафован на 50 тыс. рублей за пост с критикой спецоперации

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Поводом для назначения административного штрафа в размере 50 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ в отношении рэп-исполнителя, известного под псевдонимом Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев, признан в РФ иноагентом) стали его посты в интернете с критикой СВО на Украине.

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