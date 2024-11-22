Noize MC оштрафован на 50 тыс. рублей за пост с критикой спецоперации

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Поводом для назначения административного штрафа в размере 50 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ в отношении рэп-исполнителя, известного под псевдонимом Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев, признан в РФ иноагентом) стали его посты в интернете с критикой СВО на Украине.