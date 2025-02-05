В Запорожской области разведчики группировки войск «Днепр» уничтожили станцию связи «Старлинк» ВСУ

В Запорожской области разведчики группировки войск «Днепр» уничтожили станцию связи «Старлинк» ВСУОператоры БПЛА отдельного разведывательного батальона группировки «Днепр» выявили замаскированную станцию Starlink («Старлинк») — систему спутниковой связи от компании SpaceX Илона Маска, используемую … .
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