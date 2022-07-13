Минпромторг намерен взыскать более 500 млн руб. с разработчика процессоров «Скиф» за невыполнение условий контракта

В Минпромторге намерены получить материальную компенсацию за невыполнение условий договора НПЦ «Элвис» — разработчиком процессоров «Скиф».
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