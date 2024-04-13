Турецкие власти опровергли сообщения о передаче Израилю данных с базы НАТО

Турция не передавала Израилю данных с радарной базы НАТО Кюречик. Об этом 13 апреля сообщили в центре по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
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