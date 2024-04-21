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Спички - не игрушка

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«Страшная ошибка». Кто на самом деле стоит за украинизацией

«Страшная ошибка». Кто на самом деле стоит за украинизацией

Самую главную ошибку в отношении Украины власти допустили еще в советский период. Уже тогда насаждение украинства было настолько агрессивным, что берет оторопь.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Украинизацию проводили Хрущев и Брежнев.Амнистировали бандеровцев под чистую 80% из них пришли в партийную и советскую власть.Начали с русских на западе.Хочешь карьеры стать украинцев в паспорте и в душе.Возьми украинскую фамилию.Был Ковалев,стань Коваленко.был Кузнецовым стань Коваль.Если есть дети,переведи их в украинскую школу или детсад.Власти СССР закрывали на это глаза.Директора совершали аферы с деньгами.КПУ отмазывала их.
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15 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Да ужжж...Создали коммуняки сами это уродство....Теперь расхлёбываем по полной....Оформляли моему отцу документы...И на вопрос где родился...он ответил, что под Таганрогом...О..Значит украинец...Значит СкоробогатЬКО...А я у матери в паспорте был записан...А она не стала менять фамилию...Так вот и получилось...Что я СкоробогаТОВ...А отец СкоробогаТЬКО...ИДИОТИЗМ БЛЯ.
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15 час.
алекс кузь
Чего то слабо копанул борец с коммунизмом. Он забыл, что при царе горохе беглые крестьяне мыкались по землям украины , гоняли там всех в поисках пропитания, рубились со всеми и искали себе лучшей доли. Эти люди вполне себе были боеспособны.
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14 час.

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