«Страшная ошибка». Кто на самом деле стоит за украинизацией

VG Vasily Golov Украинизацию проводили Хрущев и Брежнев.Амнистировали бандеровцев под чистую 80% из них пришли в партийную и советскую власть.Начали с русских на западе.Хочешь карьеры стать украинцев в паспорте и в душе.Возьми украинскую фамилию.Был Ковалев,стань Коваленко.был Кузнецовым стань Коваль.Если есть дети,переведи их в украинскую школу или детсад.Власти СССР закрывали на это глаза.Директора совершали аферы с деньгами.КПУ отмазывала их.

ВС Вадим Скоробогатов Да ужжж...Создали коммуняки сами это уродство....Теперь расхлёбываем по полной....Оформляли моему отцу документы...И на вопрос где родился...он ответил, что под Таганрогом...О..Значит украинец...Значит СкоробогатЬКО...А я у матери в паспорте был записан...А она не стала менять фамилию...Так вот и получилось...Что я СкоробогаТОВ...А отец СкоробогаТЬКО...ИДИОТИЗМ БЛЯ.