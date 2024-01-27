Сколько стоил запорожский казак

История запорожского казачества – это история славных битв и противостояния врагу. Казаки, прирождённые воины, демонстрировали отвагу, силу, храбрость и умение владеть оружием не только в пределах родного государства, но и в других странах – в качестве вольных наëмников.
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