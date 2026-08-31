Георгий Решетилов сообщил о повреждении склада в Николаевской области

В Николаевской области на юге Украины ночью подверглось разрушению складское помещение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Георгий Решетилов, временно исполняющий обязанности главы областной администрации, одновременно предупредив об объявленной в регионе воздушной тревоге.
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