Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 900 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    уже после 2022, буквально на днях Путин выдал, что в развале СССР виноваты октябрята, и воспел новые диферамбы ЕБНу...😱После 2022 всё по...
  • АндрейБорков
    Не надо теперь ему думать про трудоустройство, про жилье и кормежку. Дополнительным бонусом будет конвой и проезд к м...Рома мудак. Не бу...
  • Олег Самойлов
    А чО так мало-то? ВСЕГО в тысячу раз советский рубль превосходил нынешнюю бумажку? А то и в полторы тыщи? Тогда СКОЛЬ...Угнетение учителе...

5 млн штрафа, если нет знака, что поешь под "фанеру"

5 млн штрафа, если нет знака, что поешь под "фанеру"

Если честно, положа руку на сердце, где-то в глубине души я прекрасно понимаю, что тот же Филипп Киркоров просто физически не может одновременно скакать по сцене в перьях и при этом качественно вытягивать ноты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх