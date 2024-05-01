Альбина Джанабаева посетила концерт Земфиры в Испании

Бывшая солистка группы “ВИА Гра” и жена Валерия Меладзе Альбина Джанабаева прилетела в Испанию, чтобы побывать на концерте Земфиры Рамазановой (находится в реестре иностранных агентов), сообщает издание The Voice.
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