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Альбина Джанабаева посетила концерт Земфиры в Испании

Альбина Джанабаева посетила концерт Земфиры в Испании

Бывшая солистка группы “ВИА Гра” и жена Валерия Меладзе Альбина Джанабаева прилетела в Испанию, чтобы побывать на концерте Земфиры Рамазановой (находится в реестре иностранных агентов), сообщает издание The Voice.

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