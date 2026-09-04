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Царьград

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Подвиг Кота: раненый боец спас 12 человек из-под огня ВСУ

Подвиг Кота: раненый боец спас 12 человек из-под огня ВСУ

Раненый сержант Кот вывел 12 бойцов из-под обстрела ВСУ.Младший сержант с позывным Кот спас 12 товарищей во время боя в зоне ответственности группировки войск «Запад».

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