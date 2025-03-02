«Изнасиловал Трампа органом, которым играл на рояле»: команда Зеленского доводит хамство до предела

Очень хорошо картина - письмо запорожцев турецкому султану характеризует... Прошли века, ничего не изменилось... Тогда, наверное как сейчас Европа мы радовались..Как же, запорожцы с нами..Хамят султану, но это же хорошо... Скоро и Европа дождется...В американцев и их лидера плюнули, про Россию вообще не говорю..

Александр Николаевич

" МАМА РОДНАЯ"!!! Как я сейчас (22:33) ржал внутренним голосом! ВСЕ о чем писал два дня, произошло на Саммите ЕС в ЛОНДОНЕ: -ВЕСЬ ЗАПАД (не ЕС) един в борьбе с РОССИЕЙ. Глава "МИД" США поддержал принятые решения!!! Зелепухин- герой западного мира... Срочно нужно перевооружаться и за год -полтора изнахратить и уничтожить РОССИЮ... В Оральном кабинете в сша был разыгран ЦЫРК на ДРОТЕ!!!