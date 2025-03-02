Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 988 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Николаевич
    " МАМА РОДНАЯ"!!! Как я сейчас (22:33) ржал внутренним голосом! ВСЕ о чем писал два дня, произошло на Саммите ЕС в ЛО...«Изнасиловал Трам...
  • Светлана Зуева
    Этого дурачка всегда чем-то пичкают....«Этому больше не ...
  • Светлана Зуева
    Хамство-признак плохого воспитания,а то и вовсе отсутствие этого воспитания напрочь.«Изнасиловал Трам...

«Изнасиловал Трампа органом, которым играл на рояле»: команда Зеленского доводит хамство до предела

«Изнасиловал Трампа органом, которым играл на рояле»: команда Зеленского доводит хамство до предела

БлокнотРУ Команда просроченного президента Украины Владимира Зеленского продолжает рыть ему могилу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Олег Орлов
Очень хорошо картина - письмо запорожцев турецкому султану характеризует... Прошли века, ничего не изменилось... Тогда, наверное как сейчас Европа мы радовались..Как же, запорожцы с нами..Хамят султану, но это же хорошо... Скоро и Европа дождется...В американцев и их лидера плюнули, про Россию вообще не говорю..
Ответить
51 мин.
СЗ
Светлана Зуева
Хамство-признак плохого воспитания,а то и вовсе отсутствие этого воспитания напрочь.
Ответить
42 мин.
Александр Николаевич
&quot; МАМА РОДНАЯ&quot;!!! Как я сейчас (22:33) ржал внутренним голосом! ВСЕ о чем писал два дня, произошло на Саммите ЕС в ЛОНДОНЕ:  -ВЕСЬ ЗАПАД (не ЕС) един в борьбе с РОССИЕЙ. Глава &quot;МИД&quot; США поддержал принятые решения!!! Зелепухин- герой западного мира... Срочно нужно перевооружаться и за год -полтора изнахратить и уничтожить  РОССИЮ... В Оральном кабинете в сша был разыгран ЦЫРК на ДРОТЕ!!!
Ответить
26 мин.
наверх