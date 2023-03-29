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‼️Первые земельные участки участникам СВО будут предоставлены в Лесновском

‼️Первые земельные участки участникам СВО будут предоставлены в Лесновском

‼️Первые земельные участки участникам СВО будут предоставлены в Лесновском сельском поселении Сакского района «На сегодняшний день проведена работа по одному земельному массиву, общей площадью порядка 56 га», - сообщили в Минимуществе Крыма.

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