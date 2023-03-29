‼️Первые земельные участки участникам СВО будут предоставлены в Лесновском сельском поселении Сакского района «На сегодняшний день проведена работа по одному земельному массиву, общей площадью порядка 56 га», - сообщили в Минимуществе Крыма.
‼️Первые земельные участки участникам СВО будут предоставлены в Лесновском сельском поселении Сакского района «На сегодняшний день проведена работа по одному земельному массиву, общей площадью порядка 56 га», - сообщили в Минимуществе Крыма.
Свежие комментарии