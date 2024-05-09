Байден заявил, что при вторжении в Рафах прекратит поставки Израилю авиабомб

Президент Соединенных Штатов Джо Байден сделал заявление о том, что в случае вторжения Израиля в город Рафах на юге сектора Газа прекратит поставки еврейскому государству авиационных бомб и артиллерийских снарядов, но продолжит передачу средств противовоздушной обороны.
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