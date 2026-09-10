Завтра похолодание до +14 градусов

Завтра температура снизится до +14 градусов ночью — готовь тёплые вещи! А днём будет до +19.Сегодня, 10 сентября, дневная температура воздуха составит +27 градусов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- A ГЕРОФАРМ снижает ...
- EP ГЕРОФАРМ снижает ...
- ММ ГЕРОФАРМ испытал ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым