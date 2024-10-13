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Царьград

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В Китае мать высадила двоих детей за окно на 23 этаже после ссоры с мужем

В Китае мать высадила двоих детей за окно на 23 этаже после ссоры с мужем

Она решила шантажировать своего супруга таким безумным способом.После ссоры с мужем китаянка заставила своих детей выбраться из окна квартиры на 23 этаже и сесть на внешний блок сплит-системы.

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Людмила Лепаева
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