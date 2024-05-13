Создатели Like a Dragon ищут новых девушек для следующей игры Студия Ryu Ga Gotoku, разр...

Создатели Like a Dragon ищут новых девушек для следующей игрыСтудия Ryu Ga Gotoku, разрабатывающая игру Like a Dragon, сообщила, что скоро откроет кастинг для следующей части серии, и, конечно, уже сейчас можно подать заявку на участие в “Minato Girls Audition”.