Создатели Like a Dragon ищут новых девушек для следующей игры Студия Ryu Ga Gotoku, разр...

Создатели Like a Dragon ищут новых девушек для следующей игрыСтудия Ryu Ga Gotoku, разрабатывающая игру Like a Dragon, сообщила, что скоро откроет кастинг для следующей части серии, и, конечно, уже сейчас можно подать заявку на участие в “Minato Girls Audition”.
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