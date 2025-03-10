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На Волжской ГЭС не изменился график сброса воды для Астраханской области

На Волжской ГЭС не изменился график сброса воды для Астраханской области

Его оставили в объемах февраля. На основании заседания межведомственной рабочей группы по деяльности водохранилищ и ГТС Волжско-Камского каскада, которое состоялось 6 марта, Федеральное агентство водных ресурсов решило не менять график работы Волгоградского гидроузла по сбросу воды на новый период с 11 по 20 марта.

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