На Волжской ГЭС не изменился график сброса воды для Астраханской области

Его оставили в объемах февраля. На основании заседания межведомственной рабочей группы по деяльности водохранилищ и ГТС Волжско-Камского каскада, которое состоялось 6 марта, Федеральное агентство водных ресурсов решило не менять график работы Волгоградского гидроузла по сбросу воды на новый период с 11 по 20 марта.