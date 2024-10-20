Doogee V40 Pro — первый защищённый смартфон с 4-нм процессором Dimensity 7300 уже в продаж...

Doogee V40 Pro — первый защищённый смартфон с 4-нм процессором Dimensity 7300 уже в продажеИзвестный производитель защищённых устройств Doogee представил для глобального рынка новый сверхпрочный смартфон Doogee V40 Pro с поддержкой сетей 5G и предустановленной операционной системой Android 14 с программной оболочкой Doogee OS 4.