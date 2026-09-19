Резаи: действия США и Израиля могут дать Ирану основания для выхода из ДНЯО

Иран продолжает следовать фетве Али Хаменеи, которая запрещает разработку ядерного оружия, и на данный момент не принял решение о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Приставы принудит...
- Демограф Либанова...
- Верховный муфтий ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым