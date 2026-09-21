В Ростове нашли погибшей 75-летнюю Лену Акопян, пропавшую 18 сентября

В Ростове погибшей найдена 75-летняя Лена Акопян, которая 18 сентября ушла из дома и не вернулась.Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщил о трагическом завершении поисков 75-летней Лены Акопян, пропавшей в Ростове.