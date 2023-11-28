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Девочка выпала из окна во время игры в школе в центре Москвы

Девочка выпала из окна во время игры в школе в центре Москвы

В Москве начали проверку после того, как девочка во время игры выпала из окна школы в центре города. Об этом сообщили во вторник, 28 ноября, в пресс-службе столичного главка Следственного комитета (СК) РФ.

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