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Потребители выступили против ужесточения правил возврата купленных онлайн товаров

Потребители выступили против ужесточения правил возврата купленных онлайн товаров

Несколько общественных потребительских организаций выступили против изменений, ужесточающих правила возврата купленных онлайн товаров, пишет «Коммерсантъ», ознакомившись с замечаниями ко второму пакету мер по регулированию платформенной экономики, разработанному Минэкономразвития.

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