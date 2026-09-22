Потребители выступили против ужесточения правил возврата купленных онлайн товаров

Несколько общественных потребительских организаций выступили против изменений, ужесточающих правила возврата купленных онлайн товаров, пишет «Коммерсантъ», ознакомившись с замечаниями ко второму пакету мер по регулированию платформенной экономики, разработанному Минэкономразвития.
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