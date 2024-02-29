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4 мифа о воде, верить в которые нужно прекратить немедленно

4 мифа о воде, верить в которые нужно прекратить немедленно

Вода — суть нашей жизни, безусловно. Без нее человек не способен продержаться и недели. Вода составляет целых 60% от веса нашего тела и играет чертовски важную роль в том, чтобы организм функционировал нормально.

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