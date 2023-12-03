Вам никогда не приходило в голову, что сознательный завоз в нашу страну мигрантов имеет не только экономическое обоснование со стороны лоббистов, которым приток неквалифицированной рабочей силы банально выгоден, но и политическое? Что проект переселения всего Таджикистана в пределы Москвы и Подмосковья, успешно реализуемый все последние годы системных либералов, нацелен на ослабление суверенитета нашей страны я и ломку российской государственности? "Теория заговора", – скажут скептики.
План либералов раскрыт. Мэрами городов России станут мигранты?
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Валерий Мязин
Если всех мигрантов не отправим на их Родину, неизвестно что будет.От этой ЧУМЫ надо избавляться и быстрыми темпами.
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1 час.
александр перминов
Вот интересно почему ПРЕЗИДЕНТ молчит и об этом ни чего не где не выступает.ВАЩЕ не ПОНЯТНО
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35 мин.
Вадим Кузнецов
При чем тут Молдавия и при чем тут Казахстан?? Право избирать и быть избранным - это право ГРАЖДАНИНА России. Действительно, Белоруссия вместе с Россией строит Союзное государство, а вот молдаванин может иметь еще и гражданство Румынии - и на кой нам гражданин страны НАТО на выборной олжности в России??
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10 мин.
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