План либералов раскрыт. Мэрами городов России станут мигранты?

Если всех мигрантов не отправим на их Родину, неизвестно что будет.От этой ЧУМЫ надо избавляться и быстрыми темпами.

Вот интересно почему ПРЕЗИДЕНТ молчит и об этом ни чего не где не выступает.ВАЩЕ не ПОНЯТНО

Вадим Кузнецов

При чем тут Молдавия и при чем тут Казахстан?? Право избирать и быть избранным - это право ГРАЖДАНИНА России. Действительно, Белоруссия вместе с Россией строит Союзное государство, а вот молдаванин может иметь еще и гражданство Румынии - и на кой нам гражданин страны НАТО на выборной олжности в России??