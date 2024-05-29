В Ливане обратили внимание на разницу в подходах при строительстве фортификаций в России и на Украине

Успешные атаки Вооруженных сил России в очередной раз демонстрируют высокий уровень коррупции на Украине, особенно в том, что касается строительства оборонительных укреплений, пишет обозреватель ливанского издания Al Mayadeen в материале, переведенном ИноСМИ.