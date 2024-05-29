Успешные атаки Вооруженных сил России в очередной раз демонстрируют высокий уровень коррупции на Украине, особенно в том, что касается строительства оборонительных укреплений, пишет обозреватель ливанского издания Al Mayadeen в материале, переведенном ИноСМИ.
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