Количество пользователей VPN в России за 2023 год выросло почти на 40%

В России возросло количество пользователей VPN за 2023 год. Согласно данным компании Platforma, доля жителей Российской Федерации, использующих VPN, выросла на 37% относительно 2022 года и в 2,5 раза относительно 2021 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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