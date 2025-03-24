Пост Благодарности ❤️ Выражаю огромную благодарность своим соседям: Белоусову Сергею и Желтухину Антону ,оказавшим сегодня помощь в тушении пожара хозпостройки на ул.
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Пост Благодарности ❤️ Выражаю огромную благодарность своим соседям: Белоусову Сергею и Желтухину Антону ,оказавшим сегодня помощь в тушении пожара хозпостройки на ул.