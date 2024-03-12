Вашингтон требует показательной казни: В Москве вступились за журналиста, "слившего" компромат на Байдена и армию США

Вчера 583 прочитали Недавно руководитель нижней палаты российского законодательного органа Вячеслав Володин в своем телеграм канале опубликовал достаточно большую запись, в которой подробно разобрался в ситуации, сложившейся вокруг австралийского журналиста Джулиана Ассанжа.