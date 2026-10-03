Ребенок пострадал при детонации дрона ВСУ в Белгородской области

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев В Белгородской области 11-летний мальчик получил осколочное ранение в результате детонации FPV-дрона ВСУ.
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