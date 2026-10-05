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Агент Тюкавина: «Абы куда он не поедет – не рвется уйти из «Динамо», лишь бы поиграть в Европе. Если команда будет бороться за золото, до лета точно доиграем»

Алексей Сафонов , агент Константина Тюкавина , высказался о будущем форварда « Динамо ». Ранее игрок заявил , что хочет попробовать свои силы за границей, а Сафонов работает в этом направлении.

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