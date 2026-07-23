Страна и люди
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Страна и люди

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Эпидемиолог объяснил, что при какой температуре живут переносчики Эболы

Эпидемиолог объяснил, что при какой температуре живут переносчики Эболы

Эбола сугубо эндемична для Конго и ряда других стран, расположенных рядом. Вирус передается от рукокрылых, которые питаются исключительно бананами и манго и живут при температуре +30 градусов.

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