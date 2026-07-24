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Контрафронт

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Россия: По меньшей мере шесть человек погибли и еще 26 получили ранения в результате ударов...

Россия: По меньшей мере шесть человек погибли и еще 26 получили ранения в результате ударов украинских беспилотников по предприятию военной промышленности в Кирове Кировской области в утренние часы по местному времени.

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