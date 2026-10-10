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Царьград

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В школе Петербурга девятиклассник жестоко избил семиклассника

В школе Петербурга девятиклассник жестоко избил семиклассника

Девятиклассник школы № 164 в Красногвардейском районе Петербурга сломал семикласснику руку в двух местах со смещением и нанёс сотрясение мозга, после чего Екатерина Мизулина решила просить прокуратуру и Следственный комитет проверить обстоятельства нападения.

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Роза Хабулова

1 поставить на учет в полиции .2 Родителям нападавшего выплатить пострадавшему минимум 1 миллион рублей . Вот тогда родители ,возьмутся воспитанием своего деспота. Когда наказание рублем всегда действует