В школе Петербурга девятиклассник жестоко избил семиклассника

Девятиклассник школы № 164 в Красногвардейском районе Петербурга сломал семикласснику руку в двух местах со смещением и нанёс сотрясение мозга, после чего Екатерина Мизулина решила просить прокуратуру и Следственный комитет проверить обстоятельства нападения.