В школе Петербурга девятиклассник жестоко избил семиклассника

Девятиклассник школы № 164 в Красногвардейском районе Петербурга сломал семикласснику руку в двух местах со смещением и нанёс сотрясение мозга, после чего Екатерина Мизулина решила просить прокуратуру и Следственный комитет проверить обстоятельства нападения.
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1 поставить на учет в полиции .2 Родителям нападавшего выплатить пострадавшему минимум 1 миллион рублей . Вот тогда родители ,возьмутся воспитанием своего деспота. Когда наказание рублем всегда действует